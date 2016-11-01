Система Пиньинь, с помощью которой транскрибируются звуки в китайском, является своего рода китайским алфавитом. Давайте далее так и будем ее называть — китайским алфавитом. Она представляет собой сочетание заимствованных из латиницы букв, которые иногда совпадают, а иногда разнятся с произношением латинских, и тонов, благодаря которым китайский язык считается одним из самых удивительных и сложных языков в этом мире.

Раздел Фонетика китайского языка, а если говорить проще — все, что касается произношения — это и есть система Пиньинь, которую мы с вами сейчас подробно рассмотрим.

Для вашего общего представления, сначала поговорим об основных составляющих системы Пиньинь. В системе Пиньинь, как и в русском алфавите присутствуют гласные и согласные звуки. Отличие лишь в том, что в русском языке данные звуки состоят лишь из одной буквы, а вот в китайском есть простые согласные и гласные, состоящие из одной буквы, а есть и такие, которые включают в себя по две буквы.

Изучив систему транскрипции Пиньинь, что вы можете сделать всего за несколько уроков, вы научитесь читать китайские иероглифы. Поэтому те, кто только приступает к изучению китайского языка, начинают именно с освоения системы Пиньинь. Ведь освоив ее вы узнаете: как строятся слоги и слова китайского языка, и как они читаются.

Итак, давайте теперь приступим непосредственно к изучению системы Пиньинь.

Для начала следует сказать о том, что помимо разделения букв в китайском алфавите на согласные и гласные, существует и разделение звуков на начальные и конечные. Говоря проще, начальные — это те, с которых начинается слог, а конечные — те, на которых слог заканчивается. Рассмотрим простой пример:

Иероглиф 妈 — мама, читается как mā. Видите знак над буквой а? Эту маленькую ровную черточку? Это первый тон. И все тона ставятся над гласными звуками. Но сейчас мы не будем заострять на тонах внимание т.к. они изучаются после того, как вы усвоили согласные и гласные звуки, а так же их сочетания.

Давайте сейчас внимательно рассмотрим слог ma. Он состоит из двух латинских букв m + a. Данный слог начинается с буквы m — согласного звука. Он начинает слог, поэтому зовется начальным, а если говорить более профессиональным языком, то называется он инициалью. А вот звук a, на который заканчивается слог ma зовется конечным или по другому финалью. Уловили?

А теперь давайте подробнее рассмотрим данные составляющие!

Инициали

Инициали — это согласные звуки в китайском языке, которые чаще всего начинают слог. Всего согласных звуков в китайском алфавите 22. Из них инициалей 21 т.к. звук ng (произносится как конечный звук ing окончания в английском языке), не может находится в начале слога, поэтому не считается инициалью. А теперь давайте познакомимся со всеми согласными звуками в китайском языке.

Вслед за диктором почитайте следующие инициали несколько раз.

Следует отметить, что расположение согласных в данной таблице не случайное, ведь при произношении согласных звуков каждой строки наш речевой аппарат принимает одинаковое положение. Таким образов вы можете проверить, правильно ли произносите эти звуки.

Финали

это гласные или сочетание гласных и согласных звуков, которые находятся во второй части слога т.е. заканчивают слог. Они делятся на сложные, состоящие из нескольких букв (составные) и простые (монофтонги), — вместе 35.

Начнем с простых финалей. Простые финали или по-другому монофтонги – это одиночные звуки:

Сложные финали состоят из нескольких гласных звуков, либо гласных и согласных ( + n/ng):

Теперь вы ознакомились со всеми звуками системы Пиньинь, осталось лишь добавить, что нельзя сочетать инициали и финали как попало, в помощь вам следующая таблица.

Тона в китайской фонетике

Помимо согласных и гласных звуков в китайском языке так же существуют тона. Всего их четыре и нейтральный (нулевой) пятый. То есть один и тот же слог вы можете сказать в пяти разных вариантах и они будут так же иметь пять разных значений. Обозначаются они определенным символом над гласным звуком. Давайте рассмотрим следующий пример:

Итак, давайте рассмотрим каждый тон подробнее:

1 тон: высокий и ровный, обозначается ровной чертой над основной гласной.

2 тон: восходящий: поднимается со среднего уровня до высокого (как будто вы задаете вопрос), обозначается восходящей чертой.

3 тон: с уровня чуть ниже среднего до самого низкого и потом опять наверх до среднего уровня. Можно сравнить с тем тоном, который мы произносим, когда убаюкиваем ребенка. Обозначается в виде галочки.

4 тон: нисходящий тон, который берет начало с самого высокого уровня и падает до самого низкого. Как будто вы резко кому то говорите «нет»! Обозначается нисходящей линией.

0 тон: легкий и короткий тон.

Правила чтения и не только

После того, как вы научились читать финали с инициалями, узнали как произносятся тона, мы переходим к правилам чтения. А вы думали все так просто? … Но и не трудно, главное начать!

Сначала мы поговорим с вами об оставшихся инициалях w и y, о которых мы упоминали в первом уроке. Данные инициали можно назвать заменяющими финали u и i.

Вот несколько правил по замене этими инициалями

Если перед i и ü нет инициали, то перед ними добавляем y.

Пример:

i → yi ing → ying in → yin ü → yu üe → yue

Если же i является первой гласной в сложной, составной финали, а после нее следует другая финаль – основная, то i меняется на y.

Пример:

ia → ya ie → ye iao → yao ian → yan iang → yang

Если слог начинается с гласной ü, то перед ней ставится y, а две точки над ü не пишутся. То есть зрительно они принимает облик из ü в u.

Пример:

üe → yue üan → yuan ün → yun

Если слог сформирован из гласной u, то перед ней ставится инициаль w.

Пример:

u → wu

Если u является первым звуком составной финали, то на письме она заменяется на w

Пример:

uo → wo uai → wai uan → wan

Система Пиньинь – это подобие песни, которую создают инициали, финали и тона. Так, чтобы получить полное созвучие нам осталось только уяснить несколько важных моментов в фонетике:

Основные правила чтения:

Как понять над какой гласной ставить тон?

Если в вашем слоге две гласные, например xue, то понять над какой же буквой ставится тон вам поможет следующая строка из гласных:

a o e i u ü

А теперь и само правило:

тон ставится над той финалью, которая находится левее в выше указанном ряду

То есть, если взять тот же слог xue, то тон ставится над буквой левее – e: xué

Еще примеры: hǎo, kǒu, bái, duì

Но есть одно маленькое исключение. Если финаль сочетает в себе такие звуки как u + i, либо i+u то тон ставится над последней буквой.

Например: huì, xiū

Если тон ставится над гласной i, то ее верхняя точка не пишется yī.

При чтении двух слогов третьего тона, первый слог меняется на второй, а второй остается в третьем тоне: пишем — nǐ hǎo читаем — Когда первый слог с третьим тоном сочетает со вторым слогом, у которого любой тон (и даже нулевой), кроме такого же третьего, то он читается как «полу третий» т.е спускается, но не поднимается, , хотя на письме обозначается так же галочкой третьего тона:

yǔ + yī = yǔyī

hěn + máng = hěnmáng

wǔ + fàn = wǔfàn

hǎo + ma = hǎoma

Особенное слово 不 [bù] – «не, нет» имеет отдельное правило чтения. Если читается вместе с еще одним слогом четвертого тона, то преобразуется при чтении во второй тон:



«一» [yī] читается основным первым тоном только при изолированном произнесении порядкового числительного. В остальных случаях оно преобразовывается:

— «一» + 1,2,3 тон = 4 тон + 1,2,3 тон:



yìbānyìyuányìběn— «一» + 4 тон = 2 тон + 4 тон:yígèyíjiàn

После того, как вы изучили систему Пиньинь, можете смело переходить к изучению иероглифов. Успехов вам в изучении китайского языка!